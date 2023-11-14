Бюджетная комиссия Смольного отклонила все поправки от "Яблока" и "Справедливой России"

Бюджетная комиссия при администрации губернатора Петербурга рассмотрела поправки депутатов Законодательного собрания города к проекту бюджета на 2024 год и плановые 2025-2026 года, рассказал ЗАКС.Ру парламентарий от "Яблока" Борис Вишневский. По его словам, обе поправки его партии отклонили.

"Яблочники" предлагали направить 5 млрд рублей на строительство метро и 30 млн рублей на поддержку негосударственных театров. Против этого выступили сами комитеты, которые ответственны за указанные сферы деятельности, рассказал Вишневский в своем Telegram-канале:

"Против выступили Комитет по транспорту и КРТИ, заявившие, что денег им достаточно. Их устраивают темпы строительства метро. Правда, они категорически не устраивают граждан, но от них чиновники не зависят".

Поправки "Справедливой России - За правду" в комиссии тоже отклонили, сообщил ЗАКС.Ру депутат от фракции Андрей Алескеров. Эсеры предлагали передать 2,2 млрд рублей на капитальный ремонт дорог и выделить 1 млрд рублей на проектирование развязки на пересечении Краснопутиловской улицы с железнодорожными путями.

Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру добавил, что бюджетная комиссия поддержала все поправки от "Единой России", "Новых людей" и ЛДПР. Среди их идей капремонт учреждений здравоохранения, поддержка команды по следж-хоккею, реставрация "Дома национальностей", проведение фестиваля мотокультуры и спорта и другое. Подробнее о поправках депутатов и их рассмотрении в самом парламенте - в материале ЗАКС.Ру.

Напомним, бюджетная комиссия при администрации Петербурга состоит из депутатов и чиновников - число последних больше. На рассмотрение в ЗакСе при втором чтении бюджета выносятся только те поправки, которые одобрили на комиссии.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру