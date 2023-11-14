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Муниципал 11:25

КСП проверит траты муниципалов из "Малой Охты"

фото ЗакС политика КСП проверит траты муниципалов из "Малой Охты"

Контрольно-счетная палата объявила 14 ноября 2023 года о начале проверки МО "Малая Охта" в Красногвардейском районе Петербурга. Как ожидается, ревизия продлится до последних чисел декабря.

"В ходе проверки эксперты палаты проверят финансово-хозяйственную деятельность органов местного самоуправления, а также законность, эффективность и целевое расходование средств местного бюджета за 2021-2023 годы", — сообщили в пресс-службе КСП.

Всего специалисты намерены проверить документы по расходованию приблизительно 300 миллионов рублей. Ожидается, что контролеры завершат свою работу к 22 декабря.

В конце октября муниципальный совет "Малой Охты" проголосовал за досрочное прекращение полномочий восьмерых депутатов от "Яблока". На соответствующем решении настаивала районная прокуратура.

Фото: ЗАКС.Ру


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