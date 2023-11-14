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Новости 12:15

Путин утвердил поправки в закон о выборах президента

фото ЗакС политика Путин утвердил поправки в закон о выборах президента

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в законодательство о выборах президента, об этом 14 ноября появилась информация на портале правовых актов.

О том, что законопроект о поправках в закон "О выборах президента России" внесли в Государственную Думу, стало известно 5 октября. В третьем чтении поправки приняли 25 октября. 

Авторами инициативы стали сенаторы Андрей Клишас, Владимир Полетаев и Николай Федоров, а также депутаты фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников, Даниил Бессарабов и Дмитрий Вяткин.

Согласно законопроекту, устанавливается требование об обязанности уведомления избиркома зарегистрированным кандидатом о появлении у него судимости, на заседания избиркома смогут приходить только аккредитованные СМИ, а также устанавливаются новые гарантии обеспечения тайны голосования.

Напомним, что недавно законопроект о поправках в закон "О выборах президента России" поддержали в Совете Федерации.

Фото: kremlin.ru


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