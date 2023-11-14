Госдума приняла закон о повышении пенсий в следующем году

Закон о повышении пенсий неработающим пенсионерам в 2024 году преодолел 14 ноября сразу второе и третье чтение в Государственной думе, сообщила пресс-служба парламента. Теперь инициатива должна поступить на рассмотрение Совета Федерации.

Документ предусматривает увеличение страховых пенсий на 7,5 % с 1 января 2024 года. В связи с этим расходы бюджета должны будут вырасти приблизительно на 234 миллиарда рублей, сообщал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Первое чтение в ГД законопроект преодолел 24 октября.

Ранее Володин пообещал, что Дума рассмотрит в приоритетном порядке внесенный в понедельник на рассмотрение депутатов законопроект о "наливайках".

Фото: ЗАКС.Ру