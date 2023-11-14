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Новости 13:58

Шесть депутатов Госдумы заразились коронавирусом

фото ЗакС политика Шесть депутатов Госдумы заразились коронавирусом

В общей сложности шесть депутатов Государственной думы заболели коронавирусом, рассказало 14 ноября РИА "Новости" со ссылкой на источник в парламенте. Случаи заболевания были выявлены в ходе тестирования в здании на Охотном Ряду в Москве.

"Тестирование в стенах Думы сейчас проходит каждую неделю по понедельникам. <...> Результаты вчерашнего тестирования действительно такие: у шести депутатов выявлен коронавирус", — рассказал информагентству его собеседник.

По словам источника, к настоящему времени состоялось уже два тестирования на коронавирус. Первое прошло 7 ноября, второе — в минувший понедельник.

О планах тестировать парламентариев на ковид стало известно в начале ноября. Тогда сообщалось, что спикер Вячеслав Володин якобы насчитал троих зараженных коллег.

Фото: ЗАКС.Ру


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