Россиянина остановили на границе с Финляндией с 60 килограммами свечей

На границе России с Финляндией остановили россиянина с 60 килограммами однообразных свечей из магазина IKEA, об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Всего у россиянина обнаружили 3 тысячи 300 свечей на посту "Брусничное". По словам мужчины, все купленные свечи он купил себе и родным. Однако таможенников такое количество насторожило.

В итоге российская таможня приняла решение о неотнесении партии свечей к товарам для личного пользования.

На россиянина составили протокол об административном правонарушении по статье о недекларировании товаров (ч.1 ст.16.2 КоАП РФ). Мужчине грозит штраф до двукратной стоимости свечей, а также конфискация.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления