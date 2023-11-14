Госдума и Минстрой занялись вопросом фиксации цен на новостройки

Депутаты Госдумы совместно с чиновниками Минстроя прорабатывают вопрос фиксации цен на первичное жилье в России, сообщил 14 ноября глава парламентского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, при нынешних ценах на недвижимость ипотека недоступна для многих россиян.

"Сейчас мы с коллегами из Минстроя ведем эту работу, раскладываем на составляющие квадратный метр, чтобы все-таки найти все возможности какой-то фиксации этой цены", — цитирует заявление Пахомова ТАСС.

Депутат признал, что в этом случае речь идет о "не совсем рыночном механизме", но отметил, что около половины стоимости жилья приходится на стоимость земельных участков, подключений и иных факторов. По его мнению, проблема ипотечных программ кроется в их недоступности для многих россиян. "Сегодня ежемесячный платеж в районе 30 тысяч рублей. <...> Его можно понизить, только понижая цену квадратного метра", — высказался он.

Ранее появилась информация о падении спроса на ипотеку для покупки вторичного жилья в России почти наполовину за месяц.

Фото: pixabay