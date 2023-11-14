Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал ЕГЭ ошибкой

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой назвал введение ЕГЭ и ОГЭ ошибкой, об этом 14 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова Толстого на парламентских слушаниях Совета Федерации о сохранении, защите и развитии русского языка.

Также вице-спикер заявил, что внедрение ЕГЭ и натаскивание к нему российских школьников разрушило "традиционное русское образование".

Толстой добавил, что на данный момент система уже сложилась, поэтому теперь нужно придумать, как ее изменить.

Напомним, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о недопустимости дискуссий по поводу изъятия произведений русских классиков из экзаменов и школьной программы.

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