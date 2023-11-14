Скончался один из основателей "Алисы" Андрей Шаталин

Один из основателей рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин скончался в возрасте 63 лет, сообщил 14 ноября официальный паблик музыкального коллектива. Согласно указанной в сообщении дате, смерть наступила в минувший понедельник.

"Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 — 13.11.2023. Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким", — говорится в опубликованном во вторник сообщении.

Шаталин родился в Красноярске, в 1980 году поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ), с участниками которого создал группу "Демокритов колодец". Позже он стал гитаристом в "Алисе", участником которой был с 1983 по 2003 год с перерывом между 1988 и 1989 годами.

В конце августа стало известно о том, что Шаталин вышел из дома и пропал. Его искали несколько дней друзья и волонтеры, в итоге им удалось разыскать музыканта.

Фото: Сергей Иванов / YouTube