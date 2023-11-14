Гособвинение запросило девять лет колонии для Милова*

Представитель государственного обвинения запросил для политика Владимира Милова* девять лет колонии по делу о распространении фейков про армию по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщил 14 ноября ТАСС. Дело против оппозиционера рассматривается в заочном режиме в Басманном суде Москвы.

"Представитель гособвинения потребовал признать Милова* виновным <...> и назначить ему заочное наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима", — транслирует информагентство сообщение суда.

Адвокат оппозиционера Елена Зарецкая заявила, что считает "необоснованно суровым" запрошенный срок и отметила, что ходатайствовала на оправдании подзащитного. Ожидается, что приговор огласят в четверг, 16 ноября.

В июле суд заочно арестовал Милова* в рамках возбужденного против него дела. К тому моменту он уже больше года числился в розыске МВД. Сам политик находится за рубежом.

*Минюст внес Владимира Милова в единый реестр иноагентов

Фото: Владимир Милов* / YouTube (скриншот)