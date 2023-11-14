Милонов призвал Моргенштерна* отправиться на СВО

Рэперу Моргенштерну* следует призадуматься об участии в спецоперации, если он хочет вернуться в Россию, полагает избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия"). Парламентарий отдельно уточнил, что не имеет в виду проведение концертов перед бойцами.

"Единственный способ для него [Моргенштерна*. — Прим. ЗАКС.Ру] показать, что он русский человек, — написать заявление, мобилизоваться, подписать контракт и поехать воевать в зону СВО. Всё остальное будет фальшь и ложь", — заявил Милонов в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Депутат негативно высказался о личности и творчестве исполнителя и призвал его не приезжать в Россию, если тот не готов подписать контракт с Вооруженными силами. По его мнению, лучше, если Моргенштерн* "будет гадить в уши релокантам подальше, в Германии или Испании".

Ранее в медиапространстве появились сообщения о том, что рэпер якобы ищет возможность вернуться в Россию из-за границы, где сейчас находится. В июне Моргенштерн* был оштрафован на 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента в публикациях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). В реестре иноагентов он числится с мая 2022 года.

*Минюст внес Алишера Моргенштерна в единый реестр иноагентов

Фото: скриншот YouTube-канала "вДудь" (Юрий Дудь признан иноагентом)