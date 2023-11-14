Минстрой рассчитывает ввести рекордное количество жилья к концу года

По итогам 2023 года в России может быть введено не менее 104 миллионов квадратных метров жилья, надеется министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Своими ожиданиями он поделился с президентом Владимиром Путиным в ходе встречи 14 ноября.

По словам Файзуллина, с начала года в России введено 49,7 миллиона квадратных метров частных жилых домов и 33,9 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья.

"Многоквартирка — до 50 [миллиона квадратных метров] дойдем. Где-то 104-105. 104, думаю, до конца года сделаем", — пообещал министр Путину.

В ответ Путин заявил, что речь идет о рекордном значении. Файзуллин с президентом согласился.

В начале беседы президент отметил, что начала года жилищные условия в России улучшили 3,2 миллиона семей. В свою очередь, Файзуллин отметил, что в 90 % случаев сейчас речь идет о приобретении недвижимости при помощи ипотеки.

Ранее стало известно о проработке в Госдуме вопроса фиксации стоимости первичного жилья в России. Работа идет совместно с чиновниками Минстроя, поведал глава парламентского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Фото: Kremlin.ru