Суд арестовал безработного москвича за сотрудничество с иностранным государством

Безработный житель Москвы Александр Григорьев проведет ближайшие два месяца в СИЗО в соответствии с решением Мещанского суда столицы, сообщил 14 ноября ТАСС. Москвич обвиняется в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ).

"Постановлением Мещанского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Григорьева Александра Евгеньевича. <...> Срок избранной меры пресечения установлен до 13 января 2024 года", — рассказала информагентству представительница суда.

Какие именно обстоятельства легли в основу уголовного дела, неизвестно.

Наказание по вменяемой москвичу статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с выплатой штрафа в размере до одного миллиона рублей.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против жителя Ленобласти за попытку перейти на сторону Украины.

Фото: ЗАКС.Ру