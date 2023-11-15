Депутаты утвердили увеличение стоимости патента для иностранцев на 4,5%

Депутаты Законодательного собрания на заседании 15 ноября рассмотрели во втором и сразу в третьем чтении проект закона о региональном коэффициенте, который используется для расчёта авансовых платежей за патент на работу для иностранцев. Согласно документу, коэффициент в 2024 году устанавливается в размере 1,597223. Он становится больше на 4,5%, пояснил ранее представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко.

Так размер платежа составит 4600 рублей, вместо 4400 рублей, уточнил Сухенко. По его словам, аналогичный размер стоимости патента будет в Ленинградской области.

Ко второму чтению законопроекта никто не предложил поправок, поэтому документ перешел сразу в третье чтение. Депутаты окончательно приняли законопроект.

София Саттарова, фото ЗАКС.Ру