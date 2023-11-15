Обновленный "Спутник Лайт" может поступить в медучреждения в начале декабря

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что новая модификация препарата против коронавируса "Спутник Лайт" успешно прошла все этапы клинических испытаний. Появления модернизированной вакцины в гражданском обороте стоит ожидать уже в первой декаде декабря. Двухкомпонентный "Спутник V" поступит в медучреждения позже.

Доминирующий на сегодняшний день тип коронавируса, по сведениям специалиста, оборачивается меньшей летальностью, но при этом более заразен.

"Кто не вакцинировался — переболели все, те, кто до 40 лет - на ногах, а те, кто старше 40 - чем возраст больше, тем температура больше", - приводит слова ученого РИА "Новости".

В конце октября Гинцбург признался, что существовавший ранее вариант вакцины перестал помогать в борьбе с новыми штаммами коронавируса.

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