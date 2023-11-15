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Новости 11:55

В Росптицесоюзе объяснили рост цен на куриные яйца

фото ЗакС политика В Росптицесоюзе объяснили рост цен на куриные яйца

Одной из двух основных причин подорожания куриных яиц в России стал фактор сезонности. Такое объяснение "Парламентской газете" представила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. Кроме того, товар стал более востребованным у соотечественников как незаменимый источник определенных питательных веществ.

"С учетом того, что сегодня растут в цене другие виды продукции, яйцо и курица становятся, по сути, одним из немногих источников животного белка, который населению доступен на постоянной основе. Спрос на них растет — а если растет спрос, растут и цены", - пояснила Бобылева.

Ранее чиновники и депутаты, комментируя скачок цен на курятину и яйца, в основном ссылались на волатильность курса валют. 

По данным Росстата недельной давности, с января куриные яйца в среднем выросли в розничной цене на 21,16%. Еще заметнее (на 29,66%) с начала года подорожало куриное мясо. Обе позиции Минсельхоз предложил с 1 декабря запретить к экспорту. Ожидается, что мера будет действовать как минимум полгода.

фото: unsplash


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