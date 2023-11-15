В Петербурге предложили ввести штрафы для злостных нарушителей ночной тишины

Группа депутатов внесла в Законодательное собрание Петербурга проект закона, предусматривающий штрафы для людей, которые не в первый раз нарушают городской "закон о тишине", обратил внимание ЗАКС.Ру. Для петербуржцев, злостно нарушающих покой соседей по ночам, могут ввести штрафы до 5 тысяч рублей.

За громкий телевизор, радиоприемник, крики и свист, а также за использование петард в ночное время депутаты предлагают ввести штрафы для физлиц от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, если до этого уже совершались нарушения. Для должностных лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, а юрлицам активность в темное время суток может обернуться штрафом от 200 до 300 тысяч рублей.

Повторные случаи ночного ремонта или поздней разгрузки (например, в магазине на первом этаже жилого дома) смогут послужить основанием для штрафа для юрлиц от 400 до 600 тысяч рублей. Для обычных граждан и должностных лиц санкция предлагают оставить до 5 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно.

Дороже всего может обойтись юрлицам строительство в ночное время, которое потревожило покой горожан. За повторное нарушение законопроект предусматривает штраф от 800 тысяч до 1 млн рублей. Отметим, согласно действующему законодательству стройка ночью грозит штрафом от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Авторами документа стали единороссы Валерий Гарнец, Константин Чебыкин, Денис Четырбок и Вера Сергеева. В пояснительной записке авторы законопроекта указали, что шумные соседи напрямую влияют на качество сна, а также на продолжительность жизни.

"Крайне неблагоприятно действуют прерывистые, внезапно возникающие шумы, особенно в вечерние и ночные часы, на только что заснувшего человека. Внезапно возникающий во время сна шум (например, грохот грузовика) нередко вызывает сильный испуг, будит детей, стариков, домашних животных. Шум уменьшает продолжительность и глубину сна. Под влиянием шума уровнем 50 децибел срок засыпания увеличивается на час и более, сон становится поверхностным, после пробуждения люди чувствуют усталость, головную боль. Отсутствие нормального ночного отдыха после трудового дня приводит к тому, что естественно развивающееся в процессе работы утомление не исчезает, а постепенно переходит в хроническое переутомление, которое способствует развитию ряда заболеваний, таких как расстройство центральной нервной системы и гипертоническая болезнь", - сказано в пояснительной записке.

С 2022 года по август 2023 года в Петербурге привлекли к ответственности 983 лиц. Если за весь прошедший год полиция составила 504 протокола, то только за 7 месяцев 2023 года их число достигло уже 479. В петербургском Главке инициативу по ужесточению наказания для систематических нарушителей поддержали.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру