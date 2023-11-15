Петербурженка выиграла суд у отдела опеки МО "Полюстрово"

Красногвардейский районный суд удовлетворил иск петербурженки Ярославы Орловой, поданный к местной администрации и отделу опеки и попечительства МО "Полюстрово".
Женщина оспаривала выданное ей заключение о невозможности быть опекуном для несовершеннолетнего. Документ не содержал никаких обоснований отказа, передает объединенная пресс-служба судов. При этом местная администрация ранее по результатам осмотра жилья составила акт, который, напротив, положительно характеризует кандидата в опекуны: состояние жилпплощади и условия для жизни в нем специалисты расценили как хорошие.
Суд установил, что оспариваемое заключение не соответствует представленным документам. Сотрудников МО "Полюстрово" обязали повторно рассмотреть заявление Орловой.
Не явившиеся на заседание муниципалы намерены подавать апелляцию.