Петербурженка выиграла суд у отдела опеки МО "Полюстрово"

Красногвардейский районный суд удовлетворил иск петербурженки Ярославы Орловой, поданный к местной администрации и отделу опеки и попечительства МО "Полюстрово".

Женщина оспаривала выданное ей заключение о невозможности быть опекуном для несовершеннолетнего. Документ не содержал никаких обоснований отказа, передает объединенная пресс-служба судов. При этом местная администрация ранее по результатам осмотра жилья составила акт, который, напротив, положительно характеризует кандидата в опекуны: состояние жилпплощади и условия для жизни в нем специалисты расценили как хорошие.

Суд установил, что оспариваемое заключение не соответствует представленным документам. Сотрудников МО "Полюстрово" обязали повторно рассмотреть заявление Орловой.

Не явившиеся на заседание муниципалы намерены подавать апелляцию.

Фото: ЗАКС.Ру