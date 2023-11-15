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ЦБ готов вновь повысить ключевую ставку ради замедления роста инфляции

фото ЗакС политика ЦБ готов вновь повысить ключевую ставку ради замедления роста инфляции

Центробанк России готов повысить ключевую ставку, в случае если замедление инфляции не произойдет, об этом 15 ноября пишет ТАСС со ссылкой на слова заместителя председателя ЦБ Ольги Поляковой.

"На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку очень ощутимыми шагами и за прошедший период мы подняли ее на 7,5 п.п. – до 15% годовых. При необходимости мы будем готовы сделать это вновь, если мы не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий", – сказала Полякова.

Напомним, что 27 октября Центробанк России повысил ключевую ставку на 2% – до 15%. Аналитики при этом ожидали повышение на 0,5%-1%.

Фото: ЗАКС.Ру


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