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Новости 14:44

ККИ начал освобождать здание на Галерной от незаконного пользования

фото ЗакС политика ККИ начал освобождать здание на Галерной от незаконного пользования

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга с подведомственным ЦПЭИГИ начали освобождать помещения четырехэтажного дома № 55 на Галерной улице, об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

На данный момент большинство помещений пользователи освободили самостоятельно, однако в здании остались мебель и мусор.

По окончании работ помещения будут опечатаны, опломбированы и переданы на хранение в районное жилищное агентство.

Напомним, что ранее ККИ проинформировал пользователей помещений дома на Галерной, 55 о том, что помещения следует освободить добровольно, так как они заняты незаконно.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга


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