В Петербурге начался суд над Треповой

Днем 15 ноября в здании 1-го Западного окружного военного суда началось заседание по делу о теракте на Университетской набережной, передает корреспондент ЗАКС.Ру. На скамье подсудимых предполагаемый исполнитель Дарья Трепова (Росфинмониторинг внес Трепову в список экстремистов и террористов) и Дмитрий Касинцев, который укрывал Трепову в своей квартире.

В здании суда в этот день предприняты особенные меры предосторожности. Приставы, помимо бронежилетов, экипированы шлемами. Некоторые вооружены автоматами. Каждого посетителя тщательно досматривали на входе, а позже вещи досматривали кинологи с собаками.

На заседании присутствует свидетели, пострадавшие, среди которых вдова Максима Фомина, а также просто слушатели. Дело будет рассматривать тройка судей 2-го Западного окружного военного суда, прибывших в Петербург из столицы. Представителя прокуратуры заводили в зал заседаний несколько мужчин, одетых в гражданское и черные маски. Скорее всего, это были сотрудники спецслужб.

Трепову обвиняют по трем статьям: о теракте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и об использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). У Касинцева обвинение по статье об укрывательстве преступления (ч. 2 ст. 316 УК РФ).

По версии Следственного комитета, теракт, в результате которого в баре на набережной погиб военкор Владлен Татарский, планировался с территории Украины.

"Трепова, выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военному корреспонденту Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. В результате последовавшего взрыва Фомин погиб, ранения различной степени тяжести получили 52 человека, находившихся в кафе", - рассказывали ранее в Следкоме.

текст и фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру