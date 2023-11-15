Суд отказался считать историческими бани Екимовой

Куйбышевский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении иска группе активистов, которые защищают здания бань Екимовой в Петроградском районе от сноса. Им не удалось добиться признания историческими (дореволюционными) корпусов по адресу Малый проспект П.С., 4.

Таким образом, процесс выиграло ГУП "ГУИОН", передает объединенная пресс-служба городских судов.

По данным градозащитников, подробно изложенным в Telegram-канале "SOS СПб СНОС", два корпуса бывших бань построены в 1813 и 1826 годах соответственно. Несмотря на это, суд согласился с коллективным мнением, которое продвигали представители ответчика, КГИОП и застройщика (группы ПИК). Согласно их версии, датой постройки зданий должна считаться дата последнего строительного вмешательства. Активисты, категорически не согласные с этим тезисом, будут подавать апелляцию.

Фото: ЗАКС.Ру