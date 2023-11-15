В Красное Село запустят тактовое движение электричек

С 11 декабря из Петербурга в Красное Село запускается тактовое движение пригородных поездов, об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Такая мера предполагает, что интервал электричек в утренние часы составит 30 и 15 минут.

Для соблюдения интервала на маршруте "Балтийский вокзал – Красное Село" будут работать 14 дополнительных электричек. По 7 туда и обратно.

Ранее тактовое движение уже было запущено в декабре 2022 года по направлению "Санкт-Петербург – Павловск". По данным комтранса, это увеличило пассажиропоток на 13%.

Фото: ЗАКС.Ру