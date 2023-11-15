Путин - о нарушениях на выборах: Жизнь сложна и многообразна

Президент Владимир Путин посвятил часть своего выступления 15 ноября отечественным выборам. С его точки зрения, избиркомам нужно работать с наблюдателями и от власти, и от оппозиции. Однако некоторых наблюдателей президент упрекнул в недобросовестности: ему представляется, что такие общественники имеют деструктивную цель и получают оплату за это где-то "в другом месте".

"У них задача - не выявить что-то из ошибок, и показать эти ошибки, и тем самым поднять ту самую легитимность, а задача - как раз разрушить эту легитимность и отработать те денежки, которые они получают", - заявил он на встрече с представителями ЦИК и региональных избиркомов, которую транслировал ТАСС.

При этом наличие нарушений в деятельности российской избирательной системы глава государства отрицать не стал.

"Есть разные люди, характеры разные, темпераменты разные, амбиции разные - все понятно. Да и нарушения бывают. Жизнь сложна и многообразна, все бывает", - произнес лидер страны.

Подытоживая, Путин назвал основную, с его точки зрения, черту избирательной системы России: ею стала "максимальная информационная открытость". Вместе с Центризбиркомом и кабинетом министров, по словам главы государства, он "работает для людей".

Отметим, что дату президентских выборов Совет Федерации должен будет объявить в середине декабря. Официально об очередном выдвижении Путина пока не сообщалось.

фото: kremlin.ru