Пискарев попросил Генпрокуратуру проверить Гуриева* и Алексашенко** на госизмену

Глава думской комиссии по иностранному вмешательству Василий Пискарев заинтересовался антироссийской, с его точки зрения, деятельностью эмигрировавших экономистов Сергея Гуриева* и Сергея Алексашенко**. Депутат обвинил ученых в содействии антироссийским санкциям, что подпадает под сравнительно новую статью Уголовного кодекса 284.2 УК. Помимо признаков этого преступления единоросс усмотрел в действиях двоих экономистов, состоящих в рабочей группе при Стэнфордском университете, признаки совершения государственной измены (ст. 275 УК). В связи с этим Пискарев обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку данных, собранных его комиссией.

"Развернутая американским университетом во главе с русофобом Макфолом деятельность по генерированию санкций против нашей страны является грубым вмешательством во внутренние дела и нарушением экономического суверенитета России с целью нанесения ущерба не только нашему государству, но и его гражданам", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Депутат напомнил читателям, что в случае возбуждения дел по соответствующим статьям двоим политэмигрантам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

На прошлой неделе Пискарев обратился в надзорный орган с просьбой проверить на госизмену певицу и бывшего депутата ГД Марию Максакову***.

*Минюст внес Сергея Гуриева в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Сергея Алексашенко в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Марию Максакову в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру