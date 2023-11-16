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Новости 10:41

Суд дал 3 года условно петербуржцу, ударившему правоохранителя в отделении полиции

фото ЗакС политика Суд дал 3 года условно петербуржцу, ударившему правоохранителя в отделении полиции

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Владислава Богомолова по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч.2 ст.318 УК РФ), об этом 16 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Судом установлено, что в мае 2023 года старший полицейский доставил Богомолова в отделение полиции за появление в общественном месте в состоянии опьянения (ст.20.21 КоАП РФ). 

В холле отделения полиции мужчина решил напасть на полицейского и нанес правоохранителю удары руками по голове, из-за чего тот упал и получил тупую травму лица, которая расценивается как вред здоровью средней тяжести.

Суд назначил Богомолову 3 года условно с испытательным сроком 2,5 года, а также взыскал 100 тысяч рублей в пользу полицейского.

Фото: ЗАКС.Ру


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