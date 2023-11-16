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Новости 11:29

Милову* заочно присудили восемь лет колонии

фото ЗакС политика Милову* заочно присудили восемь лет колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии оппозиционного политика Владимира Милова*, которого признали виновным в распространении фейков про российскую армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. 

Гособвинение ранее запросило для фигуранта девять лет лишения свободы. Защищала политика адвокат по назначению.

Критику российского политического режима инкриминировали стрим на YouTube, в котором весной прошлого года он в негативном ключе высказался о действиях российских военнослужащих в зоне спецоперации.

Милов* уехал в Литву после массовых митингов начала 2021 года, не желая под уголовным преследованием прерывать свою деятельность. Оппозиционер с прошлого года находится в розыске.

*Минюст внес Владимира Милова в единый реестр иноагентов

фото: Владимир Милов* / YouTube (скриншот)


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