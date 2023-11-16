Оскорбления в адрес Ведерникова обернулись для псковича судебным штрафом

Псковский городской суд привлек к административной ответственности жителя города Николая Перетокина из-за его активности в социальных сетях. "Псковская губерния" пишет, что действия нарушителя квалифицировали как мелкое хулиганство в интернете (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). С учетом признания вины его оштрафовали на минимальную сумму - 30 тысяч рублей.

Протокол на Перетокина составили из-за трех оскорбительных комментариев "ВКонтакте" под видеозаписью, на которой губернатор Михаил Ведерников рассказывает о последствиях ночной атаки дронов на псковский международный аэропорт.

Напомним, что дроны стали падать на аэропорт имени княгини Ольги в конце августа. В отличие от инфраструктуры, никто из граждан в ту ночь не пострадал.

фото: kremlin.ru