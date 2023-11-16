Депутат Иткин предложил компенсировать из бюджета парковочное разрешение инвалидам

Лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Павел Иткин внес в парламент проект закона об изменении Социального кодекса Петербурга. Документ опубликован на сайте ЗакСа.

Законопроектом предлагается компенсировать из бюджета города оплату парковочного разрешения инвалидам, сопровождающим их и членам семей с детьми-инвалидами. Для этого такие люди должны соблюсти три условия одновременно: иметь место жительства в Петербурге, иметь парковочное разрешение и иметь транспорт, который зарегистрирован в федеральном реестре инвалидов.

В материалах к проекту Иткин отметил, что многие люди "с ограниченными возможностями имеют физические ограничения, которые делают трудным или невозможным продолжительную ходьбу и (или) использование общественного транспорта". Платная парковка же поможет им посещать разные мероприятия и больше участвовать в общественной жизни, считает депутат:

"Людям с ограниченными возможностями бывает затруднительно найти свободное парковочное место в час пик, а парковочные места для инвалидов могут быть заняты недобросовестными автомобилистами, что существенным образом влияет на обеспечение мобильности указанной категории жителей нашего города. Предоставление им настоящего права уменьшит финансовые барьеры и облегчит их участие в общественной жизни".

Напомним, платная парковка работает в четырех районах Петербурга. Ранее губернатор Александр Беглов поручил членам правительства доработать правила и разрешить получать два парковочных разрешения одному человеку.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру