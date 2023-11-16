Бастрыкин ждет доклада о разрушении исторического жилого дома на Васильевском

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на телесюжет, повествующий о тяжелых условиях проживания петербуржцев в одном из исторических домов на Васильевском острове. В настоящее время региональное управление СК ведет проверку их жалоб.

Утверждается, что по соседству с дореволюционным зданием строят новое жилье. По мнению заявителей, появившиеся трещины и обвал штукатурки - непосредственный результат строительных работ, ведущихся поблизости.

Известно, что девелопер пообещал укрепить несущие конструкции старого дома, но этого пока не сделано, а выводы экспертизы еще не получены. Между тем жильцы всерьез беспокоятся о своей безопасности.

Бастрыкин потребовал от и.о. главы ГСУ СК по Петербургу Олега Бобкова отчитаться о ходе и итогах проверки конфликтной ситуации.

фото: пресс-служба СК