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Михаил Швыдкой отрицает возможность объединения Большого и Мариинского театров

фото ЗакС политика Михаил Швыдкой отрицает возможность объединения Большого и Мариинского театров

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что объединение Большого и Мариинского театров невозможно, об этом 16 ноября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на слова спецпредставителя на культурном форуме.

Однако он отметил, что Валерий Гергиев может стать главой двух театров, а не одного.

"Но это ещё не значит, что театры могут быть объединены. Это совершенно разные институции с разной историей", – сказал Швыдкой.

Назначении Гергиева не смогли подтвердить в Минкульте РФ, а в Большом театре порекомендовали обратиться к учредителю театра.

Напомним, что стало известно о том, что дирижер Валерий Гергиев может возглавить объединенную дирекцию Большого и Мариинского театров.

Фото: kremlin.ru


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