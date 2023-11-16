Скочиленко приговорили к 7 годам колонии за "фейки" об армии

Василеостровский районный суд Петербурга 16 ноября приговорил к 7 годам лишения свободы художницу Александру Скочиленко, передает корреспондент ЗАКС.Ру из суда. Скочиленко признали виновной в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ч. 2 ст. 207.3 УК) из-за замены ценников в супермаркете на пацифистские листовки.

Осужденная будет отбывать наказание в колонии общего режима. В срок зачли время, проведенное в следственном изоляторе по формуле "день за полтора".

Ранее в этот день Скочиленко выступила в суде с последним словом. Поддержать ее пришли депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков, режиссер Александр Сокуров, а также дипломаты из разных стран.

Скочиленко провела акцию с подменой ценников в марте 2022 года. С апреля того же года она находится в следственном изоляторе. Она стала первой фигуранткой дела по статье о распространении "фейков" о российской армии в Петербурге. Судебное следствие заняло больше года.

текст и фото Константин Леньков