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Новости 15:36

Скочиленко приговорили к 7 годам колонии за "фейки" об армии

фото ЗакС политика Скочиленко приговорили к 7 годам колонии за "фейки" об армии

Василеостровский районный суд Петербурга 16 ноября приговорил к 7 годам лишения свободы художницу Александру Скочиленко, передает корреспондент ЗАКС.Ру из суда. Скочиленко признали виновной в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ч. 2 ст. 207.3 УК) из-за замены ценников в супермаркете на пацифистские листовки. 

Осужденная будет отбывать наказание в колонии общего режима.  В срок зачли время, проведенное в следственном изоляторе по формуле "день за полтора". 

Ранее в этот день Скочиленко выступила в суде с последним словом. Поддержать ее пришли депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков, режиссер Александр Сокуров, а также дипломаты из разных стран. 

Скочиленко провела акцию с подменой ценников в марте 2022 года. С апреля того же года она находится в следственном изоляторе. Она стала первой фигуранткой дела по статье о распространении "фейков" о российской армии в Петербурге. Судебное следствие заняло больше года.

текст и фото Константин Леньков


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