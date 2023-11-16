За два дня ветер в Ленобласти повалил более пятисот деревьев

Сильный ветер в Ленинградской области опрокинул сотни деревьев за двое суток, передает пресс-служба регионального правительства. Только вдоль дорог сотрудники подведомственных администрации учреждений обнаружили и убрали 625 поваленных стволов. Наибольшее их количество подобрали в Подпорожском районе (173).

Накануне непогода также повредила линии электропередач: часть домов остались без электроэнергии. Все два дня в регионе, помимо порывистого ветра, наблюдается мокрый и липкий снег.

Тем временем повод для новостей дала и петербургская погода. По сообщению главного городского синоптика Александра Колесова, первая половина ноября побила антирекорд шестидесятилетней давности по числу солнечных минут. С 1 по 15 ноября солнце в Петербурге выглянуло только два раза, в сумме посветив 42 минуты.

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