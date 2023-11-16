Эстония обвинила Россию в наплыве нелегальных мигрантов

Утром в четверг, 16 ноября, эстонские пограничники развернули восемь граждан, которые попытались попасть в страну без документов, об этом 16 ноября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на слова министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

По его словам, российская сторона организовала поток нелегальных мигрантов в страну. Недавно подобное заявление сделали финские власти.

Беженцев задержали на пункте пропуска в Нарве (Ивангород). Всем восьмерым запретили въезд в страну из-за отсутствия шенгена или вида на жительство. Также уточняется, что нелегалы являются гражданами Сомали.

Напомним, что Финляндия закрыла четыре пункта пропуска на границе с Россией. Финские власти обвинили российскую сторону в наплыве нелегальных мигрантов.

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