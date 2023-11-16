Прокуратура заинтересовалась повреждением исторического водовода в Петергофе

Представители прокуратуры провели прием жителей Петродворцового района Петербурга. Одна из участниц мероприятия рассказала о повреждении объекта культурного наследия федерального значения - петергофского (Самсониевского) водовода, который со времен Николая I снабжает водой пруды Александрийского парка.

Прокуратура инициировала проверку.

Градозащитники из движения SOS СПб СНОС утверждают, что из-за грубых нарушений при прокладке канализации Водовод перестал исполнять свою основную функцию, из-за чего пруды в парке пересохли.

По данным активистов, прокурорская проверка началась также в связи с прокладкой Водоканалом инженерных сетей на площади Аврова, где находятся руины бывшего Уланского собора.

Ранее градозащитники возмутились тем, что работы ведутся прямо на руинированной крипте, где хранятся мощи героя Русско-турецкой войны 1877-1878 годов Александра Струкова. Они вспомнили, что сохранить этот исторический объект ранее губернатора попросил митрополит Варсонофий. В начале месяца в КГИОП поступила заявка на признание крипты Уланского собора памятником регионального значения.

Фото: ЗАКС.Ру