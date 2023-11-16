В Петербурге арестовали бывшего следователя полиции по делу о вещдоках РЖД

Октябрьский суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и арестовал бывшего следователя МВД по экономическим делам на транспорте в СЗФО Ивана Гуменюка. Ему инкриминируют особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) и превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК).

Объединенная пресс-служба городских судов сообщает, что под стражей бывшего силовика продержат как минимум до 5 декабря. О задержании Гуменюка стало известно накануне. Его делом занимается главное следственное управление СК.

По версии правоохранителей, Гуменюк занимался делом о хищениях имущества РЖД и решил продать вещественные доказательства, принадлежащие компании-монополисту. Для этого он договорился с одним из ее сотрудников о переносе вещдоков на ответственное хранение, после чего продал их "налево". Таким образом собственность РЖД, оцененная в 4,65 млн рублей, была реализована всего за 1,6 млн рублей. Три четверти от этой суммы бывший следователь МВД забрал себе.

Своей вины фигурант не признает.

Фото: ЗАКС.Ру