На задержанного после заседания по делу Скочиленко составили два протокола

После оглашения обвинительного приговора петербурженке Александре Скочиленко приставы задержали и увели в служебную комнату Василеостровского районного суда одного из слушателей по имени Андрей Саяпов. Протестуя против приговора, он активно себя вел и вместе с другими слушателями поднимал над головой бумагу с надписью "Этапом идти не должна".

В помещении суда на него составили протокол о неисполнении распоряжения приставов (ст. 17.3 КоАП), о чем сообщает портал MR7. После доставления Саяпова в отдел №30 силовики стали оформлять второй протокол - о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Закончив работу, полицейские отпустили активиста.

По одной из версий, дискредитацию армии усмотрели в одной из деталей одежды Саяпова, выполненной в цветах украинского флага.

Фото: ЗАКС.Ру