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Новости 19:26

На задержанного после заседания по делу Скочиленко составили два протокола

фото ЗакС политика На задержанного после заседания по делу Скочиленко составили два протокола

После оглашения обвинительного приговора петербурженке Александре Скочиленко приставы задержали и увели в служебную комнату Василеостровского районного суда одного из слушателей по имени Андрей Саяпов. Протестуя против приговора, он активно себя вел и вместе с другими слушателями поднимал над головой бумагу с надписью "Этапом идти не должна".

В помещении суда на него составили протокол о неисполнении распоряжения приставов (ст. 17.3 КоАП), о чем сообщает портал MR7. После доставления Саяпова в отдел №30 силовики стали оформлять второй протокол - о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Закончив работу, полицейские отпустили активиста. 

По одной из версий, дискредитацию армии усмотрели в одной из деталей одежды Саяпова, выполненной в цветах украинского флага.

Фото: ЗАКС.Ру


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