Обвиняемого в покушении на телеведущего Соловьева отправили в психбольницу

Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес первое окончательное решение в рамках дела о покушении на телеведущего Владимира Соловьева. Фигуранта Василия Стрижакова отправили на принудительное психиатрическое лечение, о чем сообщает РИА "Новости".

По мнению суда, обвиняемому требуется стационар с интенсивным наблюдением. По версии следствия, преступный умысел он пытался реализовать в невменяемом состоянии. На слушании также был озвучен диагноз, поставленный подследственному: "органическое бредовое шизофреноподобное расстройство и синдром зависимости от стимуляторов". Гособвинение просило освободить его от наказания. Сам он вины не признал.

Пришедшая на заседание мать Стрижакова усомнилась в том, что в данном случае стоит подавать апелляцию, но собирается еще подумать над этим.

О предотвращении ФСБ атаки на телеведущего стало известно в апреле прошлого года. У задержанной группы, в которую входил Стрижаков, нашли большое количество оружия.

фото: Telegram-канал "Соловьев"