Две автобусные компании приостанавливают сообщение между Хельсинки и Петербургом

Эстонская автобусная компания Lux Express объявила о приостановке с 18 ноября рейсов между Хельсинки и Петербургом на неопределенный срок. Об этом сообщила пресс-служба компании, объяснив свое решение закрытием погранпункта Ваалимаа.

Ранее в четверг стало известно, что по этому же маршруту перестанут курсировать автобусы фирмы Ecolines: последние из них отправятся в путь в пятницу в 14:00 из обоих городов.

Финское правительство 16 ноября заявило о закрытии четырех погранпереходов на границе с Россией. До этого известия Lux Express совершала по пять ежедневных рейсов между мегаполисами, а Ecolines - по три.

Фото: ЗАКС.Ру