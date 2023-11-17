АвтоВАЗ может скорректировать планы на 2023 год из-за санкций, заявил Соколов

В 2023 году АвтоВАЗ может сократить производственный план приблизительно на 10 % от изначально заявленных к выпуску 400 тысяч машин, заявил президент компании Максим Соколов. По его словам, подобное решение станет следствием санкций, введенных против автопредприятия.

"Решения санкционные не прошли бесследно: это был серьезный, не холостой выстрел по экономике и нашему предприятию. Но мы его выдержали, несмотря ни на что", — приводит РИА Новости слова Соколова.

По заявлению главы компании, выпуск машин продолжается сейчас с прежней производительностью. Всего за январь — октябрь текущего года с конвейера сошли 293 тысячи автомобилей.

Соколов заявил, что ожидаемая коррекция "будет в пределах 10%". Ее причиной он назвал сбой финансовых и логистических цепочек из-за санкций.

Ранее Соколов говорил о том, что автозавод предприятия в Петербурге полноценно заработает в следующем году.

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