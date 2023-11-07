Соколов: Завод "АвтоВАЗа" в Петербурге полноценно заработает в следующем году

Автозавод "Лада Санкт-Петербург" должен полноценно заработать в 2024 году, приводит "Интерфакс" слова президента и гендиректора "АвтоВАЗа" Максима Соколова. До передачи российской компании предприятие в Петербурге принадлежало японскому концерну Nissan.

"Мы рассчитываем, что полноценно автозавод в Петербурге заработает в следующем году. Однако многое будет зависеть от скорости переговорного процесса", — заявил Соколов журналистам 7 ноября в кулуарах конференции "Национальная технологическая революция 20.35".

В минувшем июне "АвтоВАЗ" перезапустил простаивавшее предприятие, в следующем месяце оно официально сменило название. Сделка по передаче завода российскому автопроизводителю была закрыта в минувшем феврале.

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