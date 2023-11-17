"Ведомости": Беглов с большой вероятностью пойдет на переизбрание

Действующий губернатор Петербурга Александр Беглов с высокой вероятностью пойдет на новый срок в 2024 году, сообщили 17 ноября "Ведомости" со ссылкой на три близких к администрации президента источника. Как сообщил изданию один из конфидентов, в городе уже приступили к созданию неформального избирательного штаба по перевыборам главы города на новый срок.

К работе по переизбранию Беглова может подключиться вице-губернатор Псковской области Александр Серавин, принимавший участие в кампании по избранию нынешнего главы города в 2019 году, уточнил источник "Ведомостей". Этого можно ожидать после выборов президента в марте следующего года.

Другой собеседник заявил об отсутствии серьезной, в том числе "внутренней", оппозиции Беглову. "Единственное, что может сейчас пошатнуть позиции [Беглова], — это результаты выборов президента. Важно, чтобы в городе не было скандалов, которые могли бы поставить легитимность результатов под сомнение", — отметил он.

В целом пока предпосылок к замене Беглова нет, считает еще один собеседник издания. В то же время он заострил внимание на том, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать глава государства, а все вопросы по кадровым перестановкам пока заморожены до выборов президента.

Беглов занимает пост губернатора Петербурга с 2019 года. В минувший понедельник, выступая с обращением к горожанам по радио, он минуту хронометража выделил на славословия в адрес президента.

Фото: ЗАКС.Ру