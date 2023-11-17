Россияне стали активнее закрывать ипотеку раньше срока

Объемы досрочно погашенных ипотечных кредитов в третьем квартале 2023 года достигли максимума с конца 2020 года, сообщило 17 ноября РИА Новости со ссылкой на данные Банка России. За год этот показатель вырос в полтора раза.

Всего в июле - сентябре россияне направили на досрочное погашение ипотеки 594,3 миллиарда рублей. Это на 6 % больше, чем во втором квартале, и на 54 % превышает показатели за аналогичный период предыдущего года.

В основном долги гасились за счет личных сбережений заемщиков, а не посредством получения новых кредитов.

Рекорд по досрочно погашенным ипотечным кредитам был установлен в четвертом квартале 2020 года. Тогда банкам вернули 681,6 миллиарда рублей.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что по итогам года в России ожидается ввод рекордных объемов недвижимости.

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