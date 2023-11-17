Госдума приняла в итоговом чтении закон о бюджете на три года

Государственная дума 17 ноября приняла в третьем, итоговом чтении закон о федеральном бюджете на 2024 и плановый период 2025-2026 годов, следует из сообщения пресс-службы парламента. Бюджет сверстан с дефицитом на весь трехлетний период.

Проект бюджета предусматривает доходы в 2024 году на уровне 35 триллионов рублей, в 2025 году — 33,5 триллиона рублей, а в 2026-м — 34,1 триллиона рублей. Расходы при этом ожидаются в размере 36,6 триллиона, 34,4 триллиона и 35,6 триллиона рублей соответственно. Для сбалансированности бюджета в 2024 году планируется привлечь 1,3 триллиона рублей из средств ФНБ.

В следующем году резервный фонд правительства запланирован на отметке в 100 миллиардов рублей, в 2025-2026 годах — в размере 80 миллиардов рублей. Как отметили в пресс-службе Думы, предусмотрена возможность его увеличения за счет поступлений от отдельных ненефтегазовых доходов.

Ко второму чтению проекта бюджета правительство внесло свои поправки. Документ предусматривал направление части средств на реставрацию имущественных комплексов Русского музея и ГМЗ "Павловск".

Фото: ЗАКС.Ру