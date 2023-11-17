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Новости 12:13

Песков заявил о необходимости цензуры в военное время

фото ЗакС политика Песков заявил о необходимости цензуры в военное время

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости цензуры и жестких действий в военное время, об этом 17 ноября пишет "Фонтанка,ру" со ссылкой на студенческий информационный канал "МГИМО 360".

По словам Пескова, "сейчас в России жесткое военное время", поэтому от власти требуются соответствующие жесткие меры. Также он отметил, что цензура в такое время необходима. 

Песков напомнил, что грань между критикой и дискредитацией ВС РФ очень тонкая, поэтому пресс-секретарь посоветовал тем, кто хочет порассуждать по поводу действий в зоне СВО, 10 раз подумать.

Напомним, что Дмитрий Песков заявил, что следующий президент России должен быть таким же, как Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru


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