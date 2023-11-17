Глава Коми пожаловался на перевозчиков из-за отказа вешать надписи в поддержку СВО

Отношение представителей бизнеса к специальной военной операции огорчило главу республики Коми Владимира Уйбу, о чем он рассказал в своем Telegram-канале. В частности, его недовольство вызвал отказ перевозчиков разместить на транспорте надписи в поддержку СВО.

В опубликованном 17 ноября посте Уйба сообщил, что "много общается" с бойцами СВО, и те якобы выражают недовольство проведением дискотек в Коми и отсутствием на улицах плакатов "с нашими защитниками Отечества". По признанию чиновника, республиканские власти попросили одного предпринимателя повесить "хотя бы один баннер". Бизнесмен просьбу выполнил, но через 20 дней баннер снял.

Подобный поступок возмутил Уйбу, который охарактеризовал предпринимателя как "не патриота и не гражданина России", для которого "важнее нажива".

По рассказу главы Коми, в другой раз он поручил повесить надписи вы поддержку СВО на общественном транспорте. "А мне перевозчики, которые за наши с вами деньги возят пассажиров, говорят, что не будут этого делать. Спрашиваю, почему? Отвечают: "А вдруг кто-нибудь стекло разобьет!" Значит, парни там гибнут, а мы боимся, что нам стекло разобьют", — посетовал чиновник.

В апреле Уйба поспорил с сотрудником полиции из-за парковки, объявив себя в ходе беседы "гарантом Конституции".

Фото: Telegram-канал Владимира Уйбы