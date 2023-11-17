В Петербурге суд прекратил производство по делу о показе "V — значит Вендетта"

Петроградский районный суд рассмотрел иск к ООО "Кино ТВ" из-за показа фильма "V — значит Вендетта" с маркировкой "16+" вместо "18+". Компанию заподозрили в демонстрировании среди несовершеннолетних информации о ЛГБТ (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ).

Согласно материалам дела, ночью 16 июня на канале "Кино ТВ" состоялся показ кинокартины "V — значит Вендетта" с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений. При этом фильм должен был сопровождаться маркировкой "18+", однако возрастной порог был установлен на два года ниже.

Защитник компании с доводами не согласился и указал, что соответствующий рейтинг фильму присвоило Министерство культуры, а вещание в конкретных часовых поясах осуществляют операторы связи, а не "Кино ТВ". Сам канал при этом является платным кабельным, добавил он.

"Суд производство по делу прекратил за отсутствием состава", — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее мировой судья оштрафовал за показ картины главного редактора "Кино ТВ" Сергея Катышева. Сума взыскания составила 200 тысяч рублей. Постановление было обжаловано в районном суде.

Фото: ЗАКС.Ру