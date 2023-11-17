ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:46

Госстройнадзор выдал разрешения на строительство трех детсадов в Петербурге

фото ЗакС политика Госстройнадзор выдал разрешения на строительство трех детсадов в Петербурге

Госстройнадзор сообщил 17 ноября о выдаче разрешений на строительство трех детских садов в Василеостровском, Красносельском и Московском районах Петербурга. Согласно планам, по завершении строительства учреждения смогут вместить почти 600 детей.

В частности, в Красносельском районе предполагается строительство детсада на 220 мест в ЖК "Солнечный город. Резиденции". В Василеостровском районе детсад на 245 мест появится по адресу Невская губа, участок 6. Также на Дунайском проспекте планируется строительство учреждения на 120 мест.

"В каждом детском саду проектом предусмотрены бассейн, кружковые, физкультурный и музыкальный залы", — пообещали в Госстройнадзоре.

В сентябре в Петербурге ввели в эксплуатацию четыре детсада.

Фото: gsnspb.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама