Госстройнадзор выдал разрешения на строительство трех детсадов в Петербурге

Госстройнадзор сообщил 17 ноября о выдаче разрешений на строительство трех детских садов в Василеостровском, Красносельском и Московском районах Петербурга. Согласно планам, по завершении строительства учреждения смогут вместить почти 600 детей.

В частности, в Красносельском районе предполагается строительство детсада на 220 мест в ЖК "Солнечный город. Резиденции". В Василеостровском районе детсад на 245 мест появится по адресу Невская губа, участок 6. Также на Дунайском проспекте планируется строительство учреждения на 120 мест.

"В каждом детском саду проектом предусмотрены бассейн, кружковые, физкультурный и музыкальный залы", — пообещали в Госстройнадзоре.

В сентябре в Петербурге ввели в эксплуатацию четыре детсада.

Фото: gsnspb.ru