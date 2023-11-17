Прокуратура потребовала отремонтировать семь улиц в центре Петербурга

Прокуратура Центрального района потребовала отремонтировать дорожное покрытие на семи улицах в Петербурге. Причиной этого стали результаты проведенной проверки, рассказали 17 ноября в надзорном ведомстве.

Претензии прокуратуры возникли к участкам дорог на Амбарной, Караванной, Орловской и Социалистической улицах, на улицах Рубинштейна и Сергея Тюленина, а также в Апраксином переулке. Проверка зафиксировала выбоины и колеи, образовавшиеся в асфальте.

"Прокуратура района внесла представление в адрес СПб ГУДП "Центр". Фактическое устранение нарушений контролируется", — говорится в распространенном ведомством сообщении.

Накануне стало известно, что прокуратура проявила интерес к сообщениям о повреждении петергофского (Самсониевского) водовода в Петергофе.

Фото: ЗАКС.Ру