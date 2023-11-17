Владимир Урин написал заявление об увольнении с поста директора Большого театра

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию, об этом 17 ноября пишет издание Forbes со ссылкой на свои источники.

По информации издания, заявление Урин написал на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Он его удовлетворил.

В самом Большом театре отказались комментировать эту информацию. Владимир Урин тоже отказался давать комментарии.

Владимир Урин руководил Большим театром с 2013 года. До него он был директором театра имени Станиславского в Москве.

Напомним, что ранее спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой заявил, что объединение Мариинского и Большого театра невозможно, однако подчеркнул, что новым директором театра в Москве может стать дирижёр Валерий Гергиев.

Фото: kremlin.ru